لبنان | نفّذ أكثر من 20 عمليّة سرقة في البقاع.. ووقع بقبضة الأمن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 39 دقيقة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنهـ في إطار مكافحة سرقة السّيارات، من خلال عمليات نوعية تنفّذها شعبة المعلومات على مختلف الأراضي اللبنانية، والتي ينتج عنها توقيف أخطر أفراد العصابات المسلّحة المتورطة، ونتيجة المتابعة الاستعلامية ومقاطعة المعلومات، توصّلت عناصر الشّعبة الى تحديد هوية الرأس المدبّر لإحدى تلك العصابات التي تنشط في منطقة البقاع، الذي نفّذ عمليات سرقة عدّة، ويدعى: أ. س. (من مواليد عام 1987، لبناني)، من أصحاب السوابق بجرائم سرقة سيارات وترويج عملة مزيّفة، وتجارة مخدّرات، وخطف. وهو من الأشخاص الخَطِرين، ودائم الحذر في تنقّلاته.

وأوضحت، في بيان، أنه بتاريخ 29-7-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت قوّة من الشعبة كميناً محكماً في مدينة بعلبك ادّى إلى توقيفه على متن سيارة “نيسان ساني” لون كحلي -تبيّن لاحقاً أنّها مسروقة-تمّ ضبطها. وبتفتيشه والسّيارة، تمّ ضبط 10 مفاتيح سيّارات و”قسطل حديدي” تُستخدم في عمليات السرقة.

ولفتت الى أنه بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه، بالاشتراك مع آخرين، على سرقة أكثر من 20 سيارة من مناطق: البقاع الغربي، زحلة وبعلبك. وأنّهم كانوا يسرقون سيّارات من نوع هوندا ذات الطراز القديم.

وبحسب البيان، فقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.