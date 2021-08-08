لبنان | قيومجيان لباسيل: سمسار البواخر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 52 دقيقة

غرد الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على “تويتر” رداً على التغريدة الاخيرة لرئيس “التيار الوطني الحر” قائلاً: “من عتّم على اللبنانيين هو الذي رفض التمويل الكويتي لحل مشكلة الكهرباء نهائيًا عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي الاجتماعي، بشرط إشراف ومراقبة هذه الصناديق”.

وأضاف: “النتيجة كانت هدر 40 مليار دولار على الكهرباء ولا كهرباء. اذ عندما وصلوا الى نقاش الجانب التقني مع جنابك رفضت البحث بأي شرط وطالبتهم فقط بالـcash والتمويل من دون أي مراقبة مما أدى الى انسحابهم”.

وتابع: “اليوم انت ذاتك تستغل وجع الناس لتموّل الفشل والعتمة مما تبقى من ودائعهم. صحيح إنك وقح يا سمسار البواخر والسدود المشققة”.

وأكد باسيل في وقت سابق أن “كل ساعة كهرباء عم تنقطع من المعامل عم تكلّف احتياطي الدولار 32 ٪ زيادة عن كلفتها من المولّدات الخاصة؛ وكل ساعة مولّد خاص بتكلّف المواطن عشرين مرّة اكتر من ساعة كهرباء الدولة”.

وقال في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، “كل لحظة عتمة وكل قرش زيادة عم يتكبّدوهم اللبنانيين هم برقبة النواب يلّي كذّبوا على الناس وحرموا كهرباء لبنان شراء المحروقات لتشغيل المعامل يلّي بحاجة لصيانة، والمصرف المركزي عم يرفض صرف دولارات من اموال كهرباء لبنان لشراء قطع الغيار. اعرفوا يا لبنانيي مين عم يعتّم عليكم”.