لبنان | أبو الحسن لباسيل: تنازل عن شروط التأليف التعجيزية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

ردّ النائب هادي أبو الحسن على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وقال: “حل الكهرباء ليس بالمولدات طبعاً التي تكبد الخزينة والناس اعباءاً لا تحتمل وليس بإستنزاف اموال المودعين عبر سلف فاقمت الدين العام من دون حلول، لماذا كل هذه المناورات؟”.

وقال عبر “تويتر”: “اسلكوا الطريق الاقصر وتنازلوا عن شروط التأليف التعجيزية لترى الحكومة النور وتُطبق الاصلاحات بدءاً من الكهرباء”.

وغرّد باسيل عبر “تويتر”، وقال: “كل ساعة كهرباء عم تنقطع من المعامل عم تكلّف احتياطي الدولار 32 ٪ زيادة عن كلفتها من المولّدات الخاصة؛ وكل ساعة مولّد خاص بتكلّف المواطن عشرين مرّة اكتر من ساعة كهرباء الدولة”.

وأضاف: “كل لحظة عتمة وكل قرش زيادة عم يتكبّدوهم اللبنانيين هم برقبة النواب يلّي كذّبوا على الناس وحرموا كهرباء لبنان شراء المحروقات لتشغيل المعامل يلّي بحاجة لصيانة، والمصرف المركزي عم يرفض صرف دولارات من اموال كهرباء لبنان لشراء قطع الغيار. اعرفوا يا لبنانيي مين عم يعتّم عليكم”.