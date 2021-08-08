لبنان | إطلاق النار على دورية للمخابرات في صيدا خلال توقيف مطلوب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت قيادة الجيش انه “بتاريخ 7/8/2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة صيدا ـــ محلة صيدا القديمة المواطن (م.ح) لتورطه مع آخرين في إشكال وإطلاقه النار بتاريخ 2/8/2019، ما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص، كما يوجد عدد كبير من مذكرات التوقيف في حقه.

وأثناء عملية التوقيف، أطلق النار من مسدس حربي باتجاه عناصر الدورية محاولاً الفرار، فردّ عناصر الدورية بالمثل من دون وقوع إصابات.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.