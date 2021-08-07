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لبنان | زياد الحواط لنصر الله: سلاحكم حصد لنا العزلة والحصار

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كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 10:25 مساءً - منذ 48 دقيقة

زياد الحواط

ردّ النائب زياد الحواط، عبر حسابه على “تويتر”، على كلام أمين عام حزب الله من دون أن يسمّيه:

“عندما طالبنا بلجنة تحقيق دولية بعد زلزال بيروت واجهتمونا “بنزاهة” التحقيق المحلي و”قدرة” القضاء اللبناني… “شو عدا ما بدا”؟
يكفي… يكفيكم غروراً ومكابرة وتلفيقاً، سلاحكم حصد لنا العزلة والحصار والعتمة والفقر والدمار. مهما هددتمونا سنواجهكم ونقاومكم حتى النفس الأخير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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