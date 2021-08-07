لبنان | الأنصار يتغلب على النجمة ويتوج بكأس السوبر

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 07:22 مساءً - منذ 7 ثواني

تمكن نادي الأنصار من هزيمة غريمه نادي النجمة، بركلات الترجيح 5-4، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، وتوج بذلك بطلاً لكأس السوبر.

وافتتح مهدي الزين التسجيل في الدقيقة 39 بعد تمريرة من خليل بدر، حولها مهدي الزين تسديدة أرضية على يمين نزيه أسعد.

وحاول خالد تكجي التسجيل مجددا في الدقيقة 42 إثر ركلة حرة نفذها مباشرة على المرمى وأنقذها نزيه أسعد ببراعة.

وكاد أحمد حجازي يسجل هدف التعادل في الدقيقة 44 إثر كرة مرتدة من حسن معتوق حولها عرضية أرضية ووصل إليها حجازي متأخرا.

ومع انطلاق الشوط الثاني حاول الأنصار تسجيل هدف التعادل سريعا بعد تمريرة من يوسف بركات، سددها أحمد حجازي وأنقذها علي حلال ببراعة.

وأضاف النجمة الهدف الثاني في الدقيقة 59 عبر خالد تكجي، الذي سدد وسجل أرضية قوية على يمين الحارس الأنصاري.

وأنقذ علي حلال شباك النجمة من هدف أنصاري مؤكد في الدقيقة 61 إثر ركلة حرة نفذها يوسف الحاج، ارتدت من دفاعات النجمة إلى حلال الذي أنقذ الموقف.

وسجل الأنصار هدف تقليص الفارق في الدقيقة 67 عبر أحمد حجازي بطريقة رائعة بكعب قدمه، وذلك بعد تمريرة من حسن معتوق.

وطالب الأنصار بركلة جزاء في الدقيقة 86 إثر ركنية نفذها لاعبي الفريق الأخضر وارتدت من اندرو صوايا، لكن قرار الحكم علي رضا كان واضحا.

وسجل الانصار هدفا قاتلا في الوقت المحتسب بدل الضائع، في الثواني الأخيرة، عبر جهاد أيوب في الدقيقة 90+5.