لبنان | بالتفاصيل.. إليكم ما أعلنه الدفاع المدني عن عمليات إخماد الحرائق

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 07:22 مساءً - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، في محصلة الحرائق التي اندلعت في العديد من المناطق اللبنانية، حتى الساعة ما يلي:

تمكن عناصر الدفاع المدني من السيطرة على النيران التي اندلعت في احراج الضنية وتتواصل حتى هذه اللحظة عمليات التبريد.

أما في الأحراج الممتدة بين بلدتي بسري وباتر، فقد عمل عناصر من الدفاع المدني بمؤزارة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا، وبمساندة طوافة تابعة للقوات الجوية، وبعد مواصلة العمليات على مدار الساعة، بدءا من الساعة 00:15 من تاريخ امس الجمعة 6 – 8- 2021 تمكنوا من اطفاء الحرائق التي طالت مساحة شاسعة من الأشجار وتتواصل لغاية الساعة عمليات التبريد.

مع الاشارة الى أنه تم القاء القبض على مفتعل الحرائق في أحراج بسري وسلم الى الاجهزة الامنية.

وفي بلدة بكفيا استقدمت التعزيزات من العديد من المراكز، وقد تمكن العناصر بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا، في هذه الاثناء من السيطرة على النيران. وتستمر عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد الحريق.

أما في شكا فقد اندلعت النيران في مساحة شاسعة من الاعشاب اليابسة بالقرب من معمل لصناعة الاترنيت وقد تمكن العناصر من إخماد النيران والحؤول دون امتدادها الى المعمل. وتستمر حتى الساعة عمليات التبريد.

حريق مكب للنفايات وحرج في مزبود.

وايضا اخمد عناصر من الدفاع المدني منذ الساعة ١٤:٠٠ ولغاية الساعة ١٨:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/٠٨/٠٧ حريقاً شب في مكب للنفايات وامتد ليطال حرج من الاشجار الحرجية في مزبود-الشوف.

كذلك عمل عناصر من الدفاع المدني وبمؤازرة من وحدات الجيش المنتشرة عملانياً وبمشاركة طوافة من القوات الجوية منذ الساعة ٠٨:٠٠ من تاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٣ ولغاية الساعة ٠٠:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/٠٨/٠٧ حريقاً شبّ في احد الاحراج في وادي جهنم-عكار.

وقد واجه العناصر صعوبات عدة خلال اخماد الحريق بسبب عدم توفر الطرقات في بعض الاماكن..

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة تفاديا لاندلاع حرائق الأحراج، لا سيما في ظل ما تشهده البلاد من موجة حر حيث تخطت درجات الحرارة معدلاتها الموسمية.

وتذكيرا بأبرز الإرشادات يطلب من المواطنين ما يلي:

إذا شاهدت حريقا:

– حافظ على هدوئك.

– اتصل بعمليات المديرية العامة للدفاع المدني على الرقم 125 وبلغ عن المعلومات التالية:

1 – إسمك.

2 – رقم هاتفك.

3 – عنوان الحريق تحديدا ونوعه.

تدابير وقائية للمتنزهين في الغابات:

– أحفر حفرة صغيرة بعيدة عن الأعشاب أو الأغصان اليابسة تستعمل لإشعال النار للشوي تردم عند الإنتهاء بالتراب ويسكب عليها الماء لتبريدها.

– راقب النار باستمرار خصوصا عندما يكون الهواء قويا مما يسبب بتطاير الشرارات وانتشارها.

– أبعد المواد السريعة الإشتعال عن مكان النار.

– إجمع النفايات بأكياس لوضعها في صناديق القمامة وخصوصا الزجاجية.

– لا ترمِ اعقاب السجائر من السيارة على أطراف الطرق أو عند التنزه في الغابات وفي محيط المناطق الحرجية.

– ضع مطفأة يدوية بالقرب منك لاستعمالها في الحالات الطارئة.

– عدم استعمال المفرقعات خصوصا بالقرب من الغابات أو الأعشاب الجافة.

تحذيرات للمزارعين:

– عدم حرق الأعشاب اليابسة عند تنظيف الأراضي لأنها تشكل وقودا سريع الإشتعال، خصوصا عند وجود هواء قوي.

– تنظيف الأعشاب والأغصان الصغيرة من تحت الأشجار ووضعها في أماكن آمنة بعيدة معن الغابات.

أينما كنت ولدى سماعك منبه سيارات الإطفاء أو الإسعاف أفسح لها مجال المرور.

طلب رقم الطوارىء 125 في بداية الحريق يوفر مجهودا كبيرا لمكافحته لاحقا”.