لبنان | ذعر بين أهالي باتر – الشوف بعد تجدد الحرائق مرة أخرى

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 07:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

تجدد الحريق الذي حصل صباحا في بلدة باتر – الشوف، واستعرت نيرانه بشكل كبير واقتربت من الامكنة المأهولة بالسكان.

وناشد الاهالي المسؤولين والمعنيين، لا سيما قيادة الجيش التدخل السريع بالطوافات للمساعدة في إخماد الحريق، الذي تتسع رقعته مع هبوب الرياح الملائمة، وقد أتى على مساحة كبيرة من الاشجار الحرجية والمزروعات.

كذلك ناشدوا أصحاب صهاريج المياه، في البلدات المجاورة، المساهمة في تطويق الحريق واخماده.