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لبنان | رئيسة دائرة الإمتحانات تفقدت مراكز التصحيح في الشمال

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كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

الامتحانات الرسمية - لبنان

جالت رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية في وزارة التربية والتعليم العالي أمل شعبان، في مراكز التصحيح في الشمال، وتفقدت برفقة رئيس المنطقة التربوية نقولا الخوري ومسؤول الإمتحانات الرسمية في الشمال محمد حسون، مراكز التصحيح في كل من ثانوية المربي سابا زريق، مدرسة عدنان زكي درويش وثانوية أندريه نحاس.

وكان في استقبالهم في ثانوية المربي سابا زريق رئيسة المركز ملوك محرز، وفي ثانوية اندريه نحاس تريز شاهين وفي مدرسة عدنان زكي درويش وليد حفار.

والتقت في المراكز الثلاثة بمشرفي المواد والمصححين والإداريين. ونوهت بمشاركتهم في أعمال الامتحانات رغم الأوضاع الاقتصادية السيئة، وحيت اندفاعهم والتزامهم وحرصهم على مستقبل الطلاب، وتمنت للجميع دوام الصحة والعافية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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