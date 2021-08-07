لبنان | حملة تلقيح فايزر في بلاط مستيتا وقرطبون

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

انطلقت صباح اليوم حملة تلقيح فايزر ضد فيروس كورونا، في مركز الرعاية الصحية الخاص التابع لمبنى بلدية بلاط مستيتا وقرطبون، بالتعاون مع جمعية “هدفنا”، لأكثر من ألف مواطن من أهالي وسكان النطاق البلدي المسجلين على منصة وزارة الصحة، وذلك بإشراف الفريق الطبي لمستشفى رزق والجامعة اللبنانية الأميركية LAU، في حضور قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، رئيس البلدية عبدو العتيق وعدد من أعضاء المجلس البلدي وفاعليات، استكمالا لحملات سابقة قد عملت عليها البلدية وستستكمل السبت المقبل بتطعيم ألف مواطن ايضا من اهالي البلدة وسكانها”.

وشكر العتيق جامعة LAU على تعاونها الدائم مع البلدية والفريق الطبي في مستشفى رزق الجامعي، مثنيا على وعي الاهالي والسكان في الاقبال على تلقي اللقاح.

ودعا جميع المواطنين ضمن النطاق البلدي والذين لم يسجلوا اسماءهم حتى اليوم على المنصة لتلقي اللقاح، الى الاسراع بالقيام بذلك “للوصول الى بيئة خالية من الوباء”.

وأكد ان جمعية “هدفنا” والمجلس البلدي مستمران في “الوقوف الى جانب الاهالي لجهة تأمين كل ما يحتاجون اليه لتخطي هذه المرحلة ومنعا لانتشار الوباء مجددا بينهم”.

أما الأهالي والسكان فشكروا للجمعية ومجلس البلدية الوقوف الى جانب المواطنين للتخفيف عنهم.