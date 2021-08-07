لبنان | المدير الإقليمي لليونيسف والمجذوب تفقدا مدرسة سد البوشرية

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

تفقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب، والمدير الإقليمي لليونيسف تيد شيبان، مبنى مدرسة سد البوشرية العالية للصبيان، بعدما تم إنجاز ترميمها من جانب اليونيسف، من ضمن 4 مدارس رسمية أخذت المنظمة على عاتقها مسؤولية ترميمها.

ورافق المجذوب في الجولة المدير العام للتربية فادي يرق، نائب المديرة التنفيذية لليونيسف الدكتور عمر عبدي، وممثلة اليونيسف في لبنان يوكي موكو، ونائبتها إيتي هيغن.

وجال المجذوب والوفد في أرجاء المدرسة وعاينوا إنجاز الأشغال. وكانت مناسبة لعرض حاجات القطاع التربوي والاستعدادات للعام الدراسي المقبل.