لبنان | جديد مسلسل التهريب إلى سوريا

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال والجنوب اعتباراً من 3/8/2021 ولغاية 6/8/ 2021 أربعة عشر مواطناً وسوريين اثنين، وضبطت عدداً من الخزانات، وآليتين نوع فان وست سيارات وأربعة صهاريج ودراجة نارية، جميعها محملة بحوالى 52300 ليتر من مادة البنزين و11700 ليتر من مادة المازوت، إضافة إلى كمية من الدخان والأدوية، مُعدة للتهريب إلى الأراضي السورية.

وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.