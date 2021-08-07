لبنان | صحيفة إسرائيلية: حزب الله يلعب بالنار

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 7 - أغسطس - 2021 11:48 صباحًا

في ظل تصاعد هجمات حزب الله ضد إسرائيل في الفترة الأخيرة، قالت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية إن ”حزب الله الشيعي اللبناني يختبر رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، ولكنه في نفس الوقت يلعب بالنار“.

وأضافت: ”كان الهجوم الصاروخي من لبنان على إسرائيل، يوم الجمعة، استثنائيًا، لكنه كان استثنائيًا بشكل أكبر في ضوء إعلان حزب الله اللبناني مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل“.

ومضت تقول: ”شارك حزب الله بشكل غير مباشر، في إطلاق صواريخ الكاتيوشا على إسرائيل بعد حرب لبنان الثانية العام 2006، لكن هذه المرة حرصت المجموعة على إعلان مسؤوليتها. قرار إطلاق الصواريخ، والإعلان الذي أعقبه، هما جزء من محاولة حزب الله للحفاظ على توازن الردع مع إسرائيل، رغم الانهيار المتسارع الذي تعاني منه لبنان“.

وتابعت بقولها: ”في نفس الوقت، فإن هذا بمثابة تحدٍ خطير لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ونجح حزب الله بالفعل في أوقات سابقة، وفي كثير من الأحيان، عندما جر رئيس الوزراء الأسبق، إيهود أولمرت، إلى حرب العام 2006، في مطلع ولايته.. هذه المرة، الأمر أكثر تعقيدًا لأن الحادث وقع خلال مسرحيات إقليمية بين إسرائيل وإيران، حتى لو كان معظم هذا الصراع لا يزال سريًا“.

وأردفت قائلة: ”هجوم، صباح الجمعة، كان السادس من نوعه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وفي الحرب الأخيرة التي وقعت بين إسرائيل وحماس في غزة، فإنه تم إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل 3 مرات، ومرتين من سوريا. ووقعت 3 حوادث مماثلة منذ نهاية العملية العسكرية في غزة“.

ورأت ”هآرتس“ أن إعلان حزب الله مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي ضد إٍسرائيل يحمل تداعيات أكبر من الهجوم نفسه. وحتى هذه اللحظة، فإن رد الفعل الإسرائيلي كان محدودًا ومحليًا، ومن الممكن افتراض أنه خلال التقييم الأمني، ناقش رئيس الوزراء ووزير الدفاع وقائد الجيش الإسرائيلي شن رد أشد قسوة في المستقبل.