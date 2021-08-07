لبنان | درويش: ميقاتي لن يستمر ان وجد الطريق مسدوداً

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 44 دقيقة

أكد النائب ​علي درويش​ في حديث إذاعي ان “الكل يتمنى تشكيل حكومة بأسرع وقت لأنه المدخل الالزامي لحل الازمات شئنا أم أبينا”، لافتا إلى اننا “لا نريد وضع السلبيات والاجواء تعتبر مقبولة بملف التشكيل وهناك رغبة لدى ​الرئيس ميشال عون​ ورئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي​ بتشكيل الحكومة وتذليل العقبات

ولفت إلى ان ميقاتي لديه من الدراية ما يكفي من أجل تأمين التوازن في مهمته، وهو وضع مهلة زمنية بينه وبين نفسه لهذه المهمة، وإذا ما وجد أن الطريق مسدودا فلن يستمر، لكن حتى اليوم الأجواء الإيجابية أكثر من السلبية.

وعن وجود فيتو من قبل الرئيس عون على مدير العمليات المالية في ​مصرف لبنان​ ​يوسف خليل لتولي وزارة المال، قال: قد تكون أو لا تكون صحيحة وميقاتي لم يذكر هذا الأمر ولم يصرح عنه.