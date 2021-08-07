لبنان | الجيش الإسرائيلي: لا نرغب بالتصعيد على الحدود اللبنانية.. لكننا مستعدون لذلك

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمنون شيفلر لصحافيين “لا نرغب في التصعيد إلى حرب شاملة، لكننا بالطبع مستعدون لذلك”. وأضاف “سنعمل ما هو مطلوب”.

وقال شيفلر إن 19 صاروخا أطلقت على إسرائيل من لبنان، ولم يعلن أن عن وقوع إصابات. ومن هذه المقذوفات سقطت ثلاث في لبنان وعبرت 16 قذيفة الحدود اعترض نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي 10 منها.

وقال المتحدث العسكري “نعتقد أن حزب الله يريد أن يظهر أنه يسيطر على جنوب لبنان (وأنه) لا يريد حربا شاملة أيضا”. وبحسب الناطق شيفلر فإن استهداف حزب الله مناطق غير مأهولة “ما هو إلا إشارة” منه بذلك.

وأعلن سلاح الجو الإسرائيلي الخميس تنفيذ أولى غاراته الجوية منذ سنوات على لبنان، قائلا إنه استهدف مواقع إطلاق صواريخ بعد إطلاق نار من جنوب لبنان على شمال إسرائيل.