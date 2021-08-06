لبنان | باريس قلقة من “تصاعد التوترات بين لبنان وإسرائيل”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 10:25 مساءً - منذ 26 دقيقة

وزعت السفارة الفرنسية في لبنان، بيانا أشار إلى أن فرنسا “تعرب عن قلقها في شأن تصاعد التوترات بين لبنان وإسرائيل على طول الخط الأزرق، في أعقاب إطلاق النار الذي وقع منذ 20 تموز”.

وتدعو فرنسا – بحسب البيان – “جميع الأفرقاء إلى احترام وقف الأعمال العدائية، ومنع أي انتهاك للخط الأزرق، والاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتعاون مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان “اليونيفيل” التي تؤدي دوراً رئيسياً في منع اي تصعيد على الأرض”.