لبنان | تحريض وتهديد بالقتل من أنصار حزب الله لـ “يحيى تيماني” الذي صور حادثة “شويا”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 10:25 مساءً - منذ 34 دقيقة

دأب “حزب الله” وأنصاره على الدوام على الطعن والتخوين في كل من يخالف هواهم، أو يكشف ممارساتهم المليشياوية التي تتجاوز الدولة ومؤسساتها.

واليوم، وبعدما قام الشاب اللبناني “يحيى تيماني” ابن منطقة شويا في جنوب لبنان، بتصوير ما جرى في قريته، حيث أقدم الأهالي على منع عناصر الحزب اللبناني من إطلاق الصواريخ، انهالت رسائل التهديد والوعيد، من مليشيا الحزب وأزلامه ضد الشاب يحيى.

وقال الناشطون إن الشاب تلقى تهديدات بالقتل، ما اضطره لحذف الفيديو، الذي أظهر التصدي للمسلحين ومصادرة راجمة صواريخ.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة الشاب يحيى تيماني، في حملة تحريض على قتله، ووصفوه بالعميل.

وكان تيماني قد كشف في فيديو نشره ثم حذفه لاحقاً، تفاصيل الواقعة وقال: “جاءت الشاحنة منذ الصباح الباكر إلى منطقة شويّا مرت بين البيوت وبينها بيتي، ووقفت هناك وبدأت بإطلاق الصواريخ، وعندما سمعنا إطلاق الصواريخ ركضنا باتجاه مكان الإطلاق وذهبنا باتجاه أشخاص هناك فنزلوا من السيارة، وقالوا لنا نحن من حزب الله لا تتكلموا معنا، لكننا لم نسكت وتجمعنا حولهم وبدأنا بضربهم”.

وكان سكان في بلدة شويا اعترضوا مسلحين من ميليشيا حزب الله صادروا راجمة صواريخ استخدمتها تلك العناصر في قصف إسرائيل.