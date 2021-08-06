لبنان | المجلس المذهبي للموحدين الدروز: لتجنب تعريض المناطق السكنية والأهلية أي خطر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 10:25 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - أغسطس - 2021 10:27 مساءً

صدر عن مشيخة العقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز بيانٌ جاء فيه:

” شهدت الساعات الماضية حالة إرباك وانفعال لا تعبّر عن حقيقة روح التضامن الوطني التي يحملها اهل الجنوب واللبنانيين بشكل عام، وأبناء الطائفة المعروفية، الذين يشهد لهم تاريخهم وحاضرهم بعمق الانتماء الوطني والعربي والإسلامي”.

وتابعت: “في هذه الظروف المصيرية التي تعيشها البلاد نهيب بالجميع تحمل مسؤولياته بروح الشراكة الوطنية وندعو الى تهدئة النفوس والاحتكام الى العقل والتصرف بحكمة وتقدير أي خطوة او موقف او تصرف لتجنب تعريض المناطق السكنية والاهلية أي خطر وعدم الانزلاق الى سجالات والوقوع في مطبات التخوين والتحريض فيكفينا ما نعيشه من انقسمات”.

وختمت: “وفي هذا المجال نجدد التأكيد على رفضنا قطع الطرقات على بعضنا البعض في أي منطقة ومن أي جهة، ولا بد من التعاون بين القوى والمؤسسات الأمنية لوضع حد لهذا الأمر”.