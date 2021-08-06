لبنان | هؤلاء هم المُستَثنون من البطاقة التمويلية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

كثّفت اللجنة الوزارية اجتماعاتها في السراي الحكومي وذلك لتحديد مسألتين: المعايير التي سيصار على أساسها تحديد المستفيدين من البطاقة، وكيفية الدفع وما اذا كانت العملية ستحصل بالليرة أو بالدولار، نقدا أو عن طريق الدفع بالبطاقة.

وبحسب صحيفة “نداء الوطن” وضعت سلسلة معايير سيُشطب على أساسها من تتوافر فيهم هذه المعايير، من لائحة المستفيدين، وأبرزها:

– الأسر التي تقيم في لبنان فترة زمنية تكون ما دون الـ 183 يوماً، أي ستة أشهر.

– من تجاوز مدخوله الشهري الـ800 دولار أو السنوي 10 آلاف دولار.

– أصحاب الحسابات المصرفية التي تتجاوز قيمتها الـ10 آلاف دولار.

– الأسر التي تصلها حوالات خارجية تتخطى قيمتها السنوية الـ3000 دولار.

– الأسر التي تدفع بدل إيجار سنوي يتجاوز الـ10 آلاف دولار.

– من يملك سيارتين تمّ تسجيلهما بعد العام 2018.