لبنان | أزمة الدواء من جديد.. المخزون نفذ ولا موافقات مسبقة للاستيراد منذ أيار الماضي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 10:25 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد نقيب مستوردي الأدوبة في ​لبنان​، ​كريم جبارة​، أن “المستورد لا يمكنه ان يستورد دواء من دون موافقات مسبقة من ​وزارة الصحة العامة​ و​مصرف لبنان​”، مشيراً إلى أنهم لم يحصلوا على موافقة مسبقة واحدة منذ شهر أيار الماصي

ولفت جبارة، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن “كل الأدوية التي أعطيناها للبنانيين كانت من المخزون، واليوم المخزون نفذ”، مشدداً على أنه “لا بد أن نستورد هذه الأدوية وأن نحصل على موافقات مسبقة من مصرف لبنان “لنرجع نجيب”.