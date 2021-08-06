لبنان | أبو فاعور: ما حصل في شويا يجري علاجه بالحكمة مع الجيش

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 44 دقيقة

أكّد عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور أن ما حصل في شويا يجري علاجه بالحكمة مع الجيش اللبناني وعبر الاتصالات السياسية المناسبة.

وشدد أبو فاعور في حديث للـ”أل بي سي”: على أن “دعوة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط واضحة الى الحكمة والابتعاد عن منطق الفتنة والافعال وردود الافعال في كل المناطق”.

وعن الأخبار المتداولة حول قطع طرقات، قال: “هناك الكثير من الاشاعات غير الصحيحة حول اشكالات وقطع طرقات وما حصل منها تمت معالجته بالتنسيق مع الجيش اللبناني”.