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لبنان | دعوة من وزيرة المهجرين للبنانيين للتفاعل مع هذا الموقع الإلكتروني

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - أغسطس - 2021 7:09 مساءً

وزارة المهجرين

غردت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة غادة شريم عبر حسابها على “تويتر”:

“‏دعوة لكافة المواطنين الى الدخول الى موقع: development.impact.gov.lb لمعرفة ما اذا كانت الارقام الموجودة فيه مطابقة للواقع الاقتصادي والمعيشي في بلدتهم او مدينتهم”.

وأضافت شريم: “ان تفاعلكم مع الموقع يساهم بنقل الواقع كما هو تسهيلا لعملية تحسينه عبر استراتيجيات تتم دراستها”.

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