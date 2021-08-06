لبنان | تحذير من غانتس لحزب الله.. لن نتركك تلعب معنا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

جدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم تحذيره الى لبنان، عقب التوترات الأخيرة التي حصلت على الحدود بين لبنان واسرائيل، حيث قال: “وضعكم مريع ويمكننا أن نجعله أسوء.”

وأضاف: “خلال اللحظة التي نتحدث فيها عن ذلك، حدث تبادل لإطلاق النار على الحدود الشمالية… قمنا بالرد على هذه الأحداث.. لا ننوي ترك حزب الله يلعب معنا وحزب الله يعرف ذلك”، متابعاً “ننصح حزب الله والجيش والحكومة اللبنانيين بعدم اختبارنا.”

وأكد غانتس أنه “لا مصلحة لنا في لبنان سوى الهدوء الأمني، أن يكون الهدوء هناك وأن يحل الهدوء من هناك”.