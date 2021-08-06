لبنان | توقيف مطلوبين بجرائم عدة في عملية أمنية في “رياق”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 5 / 8 / 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة رياق – البقاع كلاً من المواطن (ح.ي) والسوري (س.أ)، المطلوبَين بمذكرات توقيف لارتكابهم جرائم: سلب وتأليف عصابة مسلحة وسرقة بقوة السلاح وتجارة المخدرات.

وخلال عملية المطاردة أقدم (ح.ي) على إلقاء قنبلة يدوية باتجاه الدورية ومحاولاً صدم الآلية العسكرية بهدف الفرار ما اضطر عناصر الدورية إلى إطلاق النار فأصيبت قدمه، وكان الموقوف السوري (س.أ) قد عمد بتاريخ 18 / 7 / 2021 إلى إطلاق النار باتجاه دورية تابعة لمديرية المخابرات فأصيب أحد عناصرها.

وقد ضبطت الدورية بحوزة الموقوفَين كمية من الحبوب المخدرة.

سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.