لبنان | الجيش الإسرائيلي: مستعدون لأي عمليات عسكرية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 04:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إطلاق 19 صاروخا من لبنان نحو إسرائيل، تم اعتراض 10 منها، مؤكداً استعدادهم لأي عمليات عسكرية يتطلبها الوضع الحالي. وقال “لن نقبل المساس بسيادتنا وأمننا، لن نتهاون مع أي عدوان على المدنيين الإسرائيليين”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن حزب الله يستخدم اللبنانيين كدروع بشرية لعملياته الإرهابية.

جاء ذلك، بعدما أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم، مشاورات مع كل من وزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش أفيف كوخافي، وكبار المؤسسة الأمنية، على خلفية التصعيد الأخير مع ميليشيا حزب الله جنوب لبنان.

وبحث الاجتماع آخر التطورات التي جرت قبل قليل على الحدود الشمالية، بعد إطلاق ميليشيا حزب الله لعشرات الصواريخ، بينما ردت إسرائيل بقصف مواقع في الجنوب وشنت غارات جوية أيضاً.

فيما أفاد مراسل “العربية/الحدث”، بأن توقعات في إسرائيل بأن تشن تل أبيب غارات جوية محدودة على مواقع في الجنوب أيضاً.

وأكدت المعلومات أن هناك تحليقا مكثفا للطيران الإسرائيلي في أجواء لبنان.

كما اعتبر الجيش الإسرائيلي أن ميليشيا حزب الله لا تأبه بمستقبل اللبنانيين، مشدداً على أنها تورط لبنان.