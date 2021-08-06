لبنان | بالفيديو: الخوف يعتري عناصر حزب الله بعد اعتقالهم في حاصبيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:24 مساءً - منذ 55 ثانية

آخر تحديث: 6 - أغسطس - 2021 2:24 مساءً

أظهر مقطع فيديو حالة الخوف والذعر التي أصابت عناصر حزب الله بعد توقيفهم من قبل مواطنين في بلدة شويّا في قضاء حاصبيّا، ذات الغالبيّة الدرزيّة، حيث كانوا ينقلون الراجمة التي أطلقت الصواريخ من الأراضي اللبنانيّة باتجاه الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة.

وبعد توقيف أهل شويا لمطلقي الكاتيوشا وانكشاف هوياتهم، اضطر الحزب إلى إصدار بيان يتبنى العملية، على عكس المرات الخمس الماضية منذ ايار، والتي ظلت بلا اي تبنٍ.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية توتراً منذ صباح اليوم الجمعة بعدما أطلقت صواريخ من الجنوب. وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، قصف مواقع في جنوب لبنان، رداً على صواريخ أطلقت من تلك المنطقة.