لبنان | دياب يجري اتصالاته: لاحترام القرار 1701

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:24 مساءً - منذ 27 دقيقة

بعد التوتر الحاصل على الحدود، أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب سلسلة اتصالات بهدف احتواء التصعيد في جنوب لبنان عبر الالتزام التام بالقرار الدولي 1701.

وأكد الرئيس دياب في بيان على ضرورة عودة الهدوء، ووقف الخروقات الاسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية التي بلغت ذروتها يوم أمس من خلال الغارة التي نفذها طيران العدو على الأراضي اللبنانية والتي شكلت تهديداً مباشراً وقوياً للقرار 1701.

ودعا دياب الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل وإلزامها باحترام القرار 1701 ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية.