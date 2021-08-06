لبنان | الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:24 مساءً - منذ 35 دقيقة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 6/ 8 / 2021 ما بين الساعة 12.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات: الغندورية، علما الشعب، تلة إرمز، عيتا الزط.”

وفي بيان ثان، افادت “ان وحدة من الجيش ستقوم بتاريخ 6 / 8 / 2021، ما بين الساعة 21.00 والساعة 23.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية حنوش ــ حامات، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية”.

وفي بيان ثالث اعلنت “ان وحدات من الجيش ستقوم اعتبارا من تاريخ 6/ 8/ 2021 ولغاية 27/ 8/ 2021، ما بين الساعة 6.00 والساعة 23.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقلي تدريب ورماية مزرعة حنوش ــ حامات بولونيا، ثكنة سعيد الخطيب ـــ حمانا وسقي أبو علي يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية”.