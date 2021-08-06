لبنان | بالفيديو – الأجهزة الأمنية تتسلم راجمة الصواريخ التي أطلقت من الأراضي اللبنانيّة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:24 مساءً - منذ 58 دقيقة

وصول الأجهزة الأمنية منذ بعض الى منطقة شويا في حاصبيا لتسلم راجمة الصواريخ.

جدير بالذكر أن مواطنين اعترضوا في بلدة شويّا في قضاء حاصبيّا، ذات الغالبيّة الدرزيّة، ناقلي راجمة الصواريخ التي أطلقت من الأراضي اللبنانيّة باتجاه الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة.

بعد توقيف أهل شويا لمطلقي الكاتيوشا وانكشاف هوياتهم، اضطر الحزب إلى إصدار بيان يتبنى العملية، على عكس المرات الخمس الماضية منذ ايار، والتي ظلت بلا اي تبني.

حزب الله رد على ما حصل ببيان جاء فيه: “عند الساعة 11:15 من ظهر اليوم الجمعة، ردت المقاومة الإسلامية على الاعتداءات الصهيونية على لبنان باستهداف محيط مواقع العدو الاسرائيلي في مزارع شبعا بصليات صاروخية من مناطق حرجية بعيدة تماماً عن المناطق السكنية حفاظاً على أمن المواطنين.

ولدى عودة المقاومين من عملهم وأثناء مرورهم بمنطقة شويا في قضاء حاصبيا، أقدم عدد من المواطنين على اعتراضهم.