لبنان | طقس صيفي حار في الـ”ويك أند”

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين
الجمعة:
الطقس
تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الجمعة:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و ٣٤ درجة بقاعا بين ٢٢ و ٤٠ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٢١ و ٣٢ درجة
٢- الجو : قليل السحب
٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الى متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة
السبت: طقس حار خاصة جبلا وبقاعاً والتي تتراوح ساحلا بين ٢٦ و ٣٤ درجة ، من ٢٢ الى ٤٠ درجة بقاعا و من ٢٢ الى ٣٢ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س
الاحد: تنخفض الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٦ و ٣٢ درجة ، من ١٨ الى ٣٥ درجة بقاعا ٢٠ و ٢٨ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب فيما يتشكل ضباب على الجبال والرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س