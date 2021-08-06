لبنان | طقس صيفي حار في الـ”ويك أند”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الجمعة:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و ٣٤ درجة بقاعا بين ٢٢ و ٤٠ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٢١ و ٣٢ درجة

٢- الجو : قليل السحب

٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الى متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة

السبت: طقس حار خاصة جبلا وبقاعاً والتي تتراوح ساحلا بين ٢٦ و ٣٤ درجة ، من ٢٢ الى ٤٠ درجة بقاعا و من ٢٢ الى ٣٢ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س

الاحد: تنخفض الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٦ و ٣٢ درجة ، من ١٨ الى ٣٥ درجة بقاعا ٢٠ و ٢٨ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب فيما يتشكل ضباب على الجبال والرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س