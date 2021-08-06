لبنان | اليونيفيل: الوضع خطير جداً على الحدود.. أوقفوا إطلاق النار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 6 - أغسطس - 2021 1:48 مساءً

أعلنت القوة الدولية “اليونيفيل”، في بيان، انه “عند ظهيرة هذا اليوم، رصدت “اليونيفيل” إطلاق صواريخ من منطقة مزارع شبعا في جنوب لبنان في اتجاه الجولان الذي تحتله إسرائيل، وأعقب ذلك على الفور تقريبا رد مدفعي إسرائيلي في منطقة مزارع شبعا”.

ولفتت الى ان “رئيس بعثة “اليونيفيل” وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول على اتصال مباشر مع الأطراف ويدعو الجميع إلى وقف النار فورا”.

وأكدت ان “الوضع خطير للغاية في ظل الأعمال التصعيدية التي شهدناها من الجانبين خلال اليومين الماضيين”.

وأوضحت “اليونيفيل” انها “تعمل بنشاط مع الأطراف عبر جميع آليات الارتباط والتنسيق الرسمية وغير الرسمية لمنع الوضع من الخروج عن نطاق السيطرة.

كما اننا ننسق مع القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء منطقة العمليات”.

وختم البيان: “ان “اليونيفيل” تدعو الأطراف إلى وقف النار والحفاظ على الهدوء حتى نتمكن من بدء التحقيق”.