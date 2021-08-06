لبنان | بالفيديو: مصادرة راجمة صواريخ في شويا.. “حزب الله” يعترف ويوضح!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 6 - أغسطس - 2021 1:47 مساءً

اعترض مواطنون في بلدة شويّا في قضاء حاصبيّا، ذات الغالبيّة الدرزيّة، ناقلي راجمة الصواريخ التي أطلقت من الأراضي اللبنانيّة باتجاه الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة.

بعد توقيف أهل شويا لمطلقي الكاتيوشا وانكشاف هوياتهم، اضطر الحزب إلى إصدار بيان يتبنى العملية، على عكس المرات الخمس الماضية منذ ايار، والتي ظلت بلا اي تبني.

حزب الله رد على ما حصل ببيان جاء فيه: “عند الساعة 11:15 من ظهر اليوم الجمعة، ردت المقاومة الإسلامية على الاعتداءات الصهيونية على لبنان باستهداف محيط مواقع العدو الاسرائيلي في مزارع شبعا بصليات صاروخية من مناطق حرجية بعيدة تماماً عن المناطق السكنية حفاظاً على أمن المواطنين.

ولدى عودة المقاومين من عملهم وأثناء مرورهم بمنطقة شويا في قضاء حاصبيا، أقدم عدد من المواطنين على اعتراضهم.

إن المقاومة الإسلامية، كانت ولا تزال وستبقى، من أحرص الناس على أهلها وعدم تعريضهم لأي أذى خلال عملها المقاوم، وهي التي تدفع الدماء الزكية من شبابها لتحافظ على أمن لبنان ومواطنيه”.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية توتراً منذ صباح اليوم الجمعة بعدما أطلقت صواريخ من الجنوب. وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، قصف مواقع في جنوب لبنان، رداً على صواريخ أطلقت من تلك المنطقة.

وكشف في بيان، أنه تم تفعيل الإنذارات في عدة بلدات من الجليل الأعلى وهضبة الجولان، بعد إطلاق 15 صاروخاً من الجنوب اللبناني اعترض أغلبها.

وأضافت المعلومات أن الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه قاعدة “دوف” العسكرية، دون أن تتسبب بإصابات أو قتلى.

كما أوضحت أن سكاناً محليين سمعوا دوي الانفجارات فقط.

بدورها، أعلنت وسائل إعلام لبنانية أن هناك حركة نزوح لأهالي بعض القرى الحدودية اللبنانية بعد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.