لبنان | احد الناجين من الانفجار: فرق الطبابة أدفعه من جيبي ومن يقول غير ذلك كاذب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 6 - أغسطس - 2021 12:27 صباحًا

طالب محمد دقدوقي أحد الناجين من انفجار المرفأ، وقد خسر عينه ورجله وحركة يده، بالعدالة قائلا: “بدّي حقّي وحقّ المصابين وحقّ الشعب اللبناني”.

واضاف في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “توقعت ان تتمّ محاسبة المجرمين بعد سنة من الانفجار.. ولم يحصل اي شيء من كلّ هذا.. وبرفع الحصانات عن المسؤولين يصلني حقّي”.

وكشف: “الهلال الاحمر الاماراتي قدّم لي “بروتيز” رجلي ولجأت اليهم مرّة أخرى لأن الطبيب طلب منّي “fresh dollar” لكي يؤمّنوا لي “بروتيز” عيني”.

وقال: “فرق الطبابة انا أدفعه من جيبي ومن يقول غير ذلك كاذب.. من وزارة صحة وغيرها”.

واضاف: “كنّا نعتقد ان المرفأ هو “الاكثر أمانا”.. فما من جهاز أمني الّا و موجود هناك”.

وتابع: “حين قرّر طبيبي اجراء عملية يدي في مستشفى كليمنصو انتظرت شهرا و10 ايام لأنال موافقة الضمان الاجتماعي وعندما اتينا بموافقة الضمان 90% جعلوني انتظر شهرا كاملا حتّى يجدوا لي سريرا لاجراء العملية”.

وطالب دقدوقي بتعويضات تضمن حقوق الجرحى والذين اصيبوا باعاقات جسدية جراء انفجار المرفأ، سائلا: “كيف سأعمل غدا ان لسبب من الاسباب توقفت شركتي عن دفع راتبي او اوقفت عقدي؟ انا لا استطيع ان اعمل وقد فقدت 3 اجزاء من جسدي”.