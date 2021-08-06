اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | احد الناجين من الانفجار: فرق الطبابة أدفعه من جيبي ومن يقول غير ذلك كاذب

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 6 - أغسطس - 2021 12:27 صباحًا

محمد دقدوقي

طالب محمد دقدوقي أحد الناجين من انفجار المرفأ، وقد خسر عينه ورجله وحركة يده، بالعدالة قائلا: “بدّي حقّي وحقّ المصابين وحقّ الشعب اللبناني”.

واضاف في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “توقعت ان تتمّ محاسبة المجرمين بعد سنة من الانفجار.. ولم يحصل اي شيء من كلّ هذا.. وبرفع الحصانات عن المسؤولين يصلني حقّي”.
وكشف: “الهلال الاحمر الاماراتي قدّم لي “بروتيز” رجلي ولجأت اليهم مرّة أخرى لأن الطبيب طلب منّي “fresh dollar” لكي يؤمّنوا لي “بروتيز” عيني”.

وقال: “فرق الطبابة انا أدفعه من جيبي ومن يقول غير ذلك كاذب.. من وزارة صحة وغيرها”.

واضاف: “كنّا نعتقد ان المرفأ هو “الاكثر أمانا”.. فما من جهاز أمني الّا و موجود هناك”.

وتابع: “حين قرّر طبيبي اجراء عملية يدي في مستشفى كليمنصو انتظرت شهرا و10 ايام لأنال موافقة الضمان الاجتماعي وعندما اتينا بموافقة الضمان 90% جعلوني انتظر شهرا كاملا حتّى يجدوا لي سريرا لاجراء العملية”.

وطالب دقدوقي بتعويضات تضمن حقوق الجرحى والذين اصيبوا باعاقات جسدية جراء انفجار المرفأ، سائلا: “كيف سأعمل غدا ان لسبب من الاسباب توقفت شركتي عن دفع راتبي او اوقفت عقدي؟ انا لا استطيع ان اعمل وقد فقدت 3 اجزاء من جسدي”.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا