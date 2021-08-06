لبنان | حليحل: تعديل يعمل عليه لنقل كلفة علاج مصابي انفجار المرفأ الى نفقة وزارة الشؤون الاجتماعية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

أكد رئيس مصلحة المراقبة على المستشفيات في الضمان د. فؤاد حليحل أن “القانون 196 بوضعه الحالي لا يمكن ان يطبّق الا مع صدور المراسيم التطبيقية ونحن كضمان اوصلنا المراسيم الى مجلس الوزراء “.

وقال قي حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود، عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “هناك تعديل يتم العمل عليه حول القانون 196 بما ينقل كلفة علاج مصابي انفجار المرفأ الى نفقة وزارة الشؤون الاجتماعية بشكل كامل”.

وتابع: “مدير عام الضمان اصدر تعميما للمستشفيات لاستقبال جرحى انفجار المرفأ على نفقة الضمان وباشرنا في متابعة الحالات ولكن الموافقات تأخّرت بسبب كورونا والاقفالات”.