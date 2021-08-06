لبنان | كميل أبو سليمان: ان لم يتمكّنوا من ازاحة البيطار فسيصدر قرارا ظنيّا يقول فيه الحقيقة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

اعتبر الوزير السابق كميل ابو سليمان أنه يجب اتخاذ كل الاجراءات المدنية والجزائية في العالم التي يمكننا ان نتخذها في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود، عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “تقدمنا بدعوى باسم نقابة محامي بيروت واهل الطفلة الكسندرا نجار ووالد الشهيد رالف ملاحي وشهيدة حيّة امام المحاكم في لندن بوجه شركة سافارو”.

وتابع: “سافارو مؤسسة في لندن وبالتالي هناك صلاحية للسلطات البريطانية واتانا اليوم تأكيدا ان تصفية سافارو توقفت لـ6 اشهر اخرى بعد ان اوقفنا التصفية في المرّة الاولى”.

واضاف: “الاصول المالية لسافارو 1000 باوند ولا يهمنا الجزء المالي بقدر ما يهمّنا الحصول على معلومات مفيدة في التحقيق”.

وقال: “انا معجب باداء القاضي بيطار علما انني كنت من اول المطالبين بتحقيق دولي”.

واعتبر أن “المحقق العدلي يقف بوجه المنظومة ويحاول ان يقوم بعمله بشجاعة،ويجب ايجاد قضاة يساعدون القاضي بيطار فتحقيق بهذا الحجم لا يمكن ان يقوم على شخص واحد ويجب على الضغط باتجاه مساعدة دولية له”.

وختم: “ان لم يتمكّنوا من ازاحة القاضي البيطار فانا على ثقة انه سيصدر قرارا ظنيّا يقول فيه الحقيقة “.