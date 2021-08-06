لبنان | يوسف دياب: الصورة لدى البيطار شبه مكتملة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

رأى الصحافي المتخصص في الشؤون القضائية يوسف دياب ان هناك اطرافا سياسية لا مصلحة لها بأن تصل التحقيقات الى خواتيمها في قضية انفجار المرفأ.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “لدي قناعة ان التحقيقات التي يتولاها القاضي البيطار جدّية وان لديه معطيات كفيلة بالاجابة عن الكثير من الاسئلة والصورة لديه شبه مكتملة “.

وتابع: “اي شخص في دائرة الشبهة ان كان يملك ما يكفي من العناصر التي تدحض الادعاءات ضدّه عليه ان يمثل امام القاضي”.

واشار الى انه “من الناحية القانونية حتى الان المحقق العدلي مقيّد بشروط اعطاء الاذونات لملاحقة المسؤولين الامنيين”.

وقال: “القاضي صوان فرق بين مسؤولية سياسية ومسؤولية جزائية وحتى المجلس النيابي في وقتها امتنع عن القيام بالدور المطلوب منه والمجلس اليوم يريد ان يعود الى ما رفضه في السابق وبدأ بتوقيع عريضة لتحويل القضية الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.