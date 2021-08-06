لبنان | المعلوف: أين المحروقات يا أولاد الأفاعي؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:13 صباحاً - منذ 3 ساعات

سأل عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سيزار المعلوف، “أين المحروقات يا أولاد الأفاعي! من لا يعلم بوجود المعابر غير الشرعيّة التي تستنزف الاقتصاد وتسرق المازوت والبنزين المدعوم من الشعب اللبناني؟”.

وأضاف، عبر “تويتر”، “وقاحة موصوفة، سرقة علنيّة وعصابة منظّمة بثوب سلطة سفيهة”.

في هذا المجال، أشار عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، إلى “أننا ننتظر أن يترجم إتفاق الفيول مع العراق على أرض الواقع، وإلا قد نكون أمام كارثة كبيرة”.

وأوضح في حديث تلفزيوني أن “المنصة لتقديم المحروقات المدعومة على سعر 14 ألف ليرة لبنانية لم يتم التداول بها وغير صحيحة، ولكن الفكرة متداولة”. ولفت إلى أن “مصرف لبنان أبلغ السلطات السياسية أنه فتح إعتمادات، ولكن لن يكون لديه القدرة على فتح إعتمادات جديدة”.