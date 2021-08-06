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لبنان | المعلوف: أين المحروقات يا أولاد الأفاعي؟

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:13 صباحاً - منذ 3 ساعات

سيزار المعلوف

سأل عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سيزار المعلوف، “أين المحروقات يا أولاد الأفاعي! من لا يعلم بوجود المعابر غير الشرعيّة التي تستنزف الاقتصاد وتسرق المازوت والبنزين المدعوم من الشعب اللبناني؟”.

وأضاف، عبر “تويتر”، “وقاحة موصوفة، سرقة علنيّة وعصابة منظّمة بثوب سلطة سفيهة”.
في هذا المجال، أشار عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، إلى “أننا ننتظر أن يترجم إتفاق الفيول مع العراق على أرض الواقع، وإلا قد نكون أمام كارثة كبيرة”.

وأوضح في حديث تلفزيوني أن “المنصة لتقديم المحروقات المدعومة على سعر 14 ألف ليرة لبنانية لم يتم التداول بها وغير صحيحة، ولكن الفكرة متداولة”. ولفت إلى أن “مصرف لبنان أبلغ السلطات السياسية أنه فتح إعتمادات، ولكن لن يكون لديه القدرة على فتح إعتمادات جديدة”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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