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لبنان | الريجي: سنعلن أسعار السجائر الوطنية أسبوعياً

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 38 دقيقة
إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية

إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"

اصدرت ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” في بيان، “لائحة الأسعار المعتمدة منها لبيع السجائر الوطنية التي تنتجها”، ودعت المواطنين الى “ابلاغها بأي مخالفة من رؤساء البيع لهذه الأسعار”.

ووضعت في “تصرف المواطنين رقما هو 144878-70، مخصصا للشكاوى المتعلقة بالأسعار لدى رؤوساء البيع”، واعدة ب”اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المخالفين”.

وأعلنت في هذا الأطار انها “أوقفت تموين 15 رئاسة بيع لمخالفتهم لائحة الأسعار”.

واشارت الى أنها “ستصدر هذه اللائحة اسبوعيا ، سعيا منها الى ضبط الأسعار والحؤول دون التلاعب بها”.

وجاء في لائحة الاسعار:

لائحة أسعار السجائر

لائحة أسعار السجائر

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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