لبنان | أصحاب المولدات في جرد عاليه: لتأمين المازوت ومراقبة التوزيع

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

ناشد أصحاب المولّدات في منطقة الجرد الأعلى – قضاء عاليه خلال اعتصام نفذوه عند الطريق الدولية في صوفر، جميع المعنيين في الدولة، وخصوصا أصحاب الشأن في وزارة الطاقة، بـ”تأمين مادة المازوت بالسعر الرسمي، للتمكن من تزويد الأهالي والمؤسسات والمستوصفات والمرضى، لا سيما المصابين بفيروس كورونا بالطاقة الكهربائية، وكذلك حفاظا على سلامة الدواء والغذاء”.

وشكروا لـ”الحزب التقدمي الاشتراكي والنائبين أكرم شهيب وفيصل الصايغ قيامهم مقام الدولة لجهة تأمين جزء من المادة، التي لا تكفي مع الأسف”.

وطالبوا “الدولة والقيمين على تأمين المحروقات، بالاهتمام وحل الأزمة حتى لا نذهب الى ما لا تحمد عقباه”، مقترحين “متابعة ومؤازرة القوى الأمنية لهذا الملف لجهة مراقبة توزيع المادة، ابتداء من شركة التوزيع حتى المولدات من دون المرور بالسماسرة والتجار”.