لبنان | بعد كلام ميقاتي.. تراجع دولار السوق السوداء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

بعد زيارة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي قصر بعبدا، سجل دولار السوق السوداء انخفاضاً كبيراً بعدما ارتفع صباح اليوم بشكل جنوني.

وسجل دولار السوق السوداء بعد ظهر اليوم الخميس 20550 ليرة لبنانية للشراء و20500 ليرة لبنانية للبيع.

وبدأ الدولار موجة صعود جديدة بعد أن تراجع في الأسبوع الماضي، على وقع بعض التفاؤل من ظهور بوادر على تشكيل حكومة جديدة في البلاد برئاسة رجل الأعمال اللبناني الملياردير نجيب ميقاتي (65 عاما)، بدل حكومة تسيير الأعمال الحالية.

وواجهت الحكومة اللبنانية، التي تخلفت عن سداد ديون دولية بقيمة 30 مليار دولار منذ أكثر من عام، صعوبة في تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية نظراً لمحدودية سلطتها ودعمها السياسي.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.