لبنان | ميقاتي من بعبدا: “لا أستطيع أن أترك المهلة مفتوحة”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 أغسطس 2021 05:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 5 - أغسطس - 2021 5:10 مساءً

أشار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى “أنّنا نتقدّم ببطء ومثابرون ومصرّون على تأليف حكومة رافعة”.

وفي كلمة له بعد انتهاء اجتماعه برئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا، قال ميقاتي: “اللقاء كان له أهمية لا سيما بعد ما حصل أمس وأخذنا عبراً من الأمس”، وتابع: “نشكر فرنسا والدول على مؤتمر الدعم الدولي وقالوا “اعملوا حكومة ونحن جنبكم وساعدوا حالكم” وشدّدتُ للرئيس على ضرورة تشكيل حكومة ونكون نرتكب إثماً كبيراً إذا لم نسرع في ذلك وتقدّمنا اليوم في المشاورات ولو كان التقدم بطيئاً لكننا مثابرون ومصرّون على تشكيل الحكومة”.

كما لفت إلى أنّ “المرحلة صعبة جداً والانتخابات النيابية مهمّة”، قائلاً: “أنا أسمع للجميع ولا انقلابات في لبنان ويجب أن نمرّ بالمراحل الدستورية حتّى الوصول إلى الانتخابات التي ستقرّر المستقبل في البلد، وألتزم بنزاهة الانتخابات التي ستحصل”.

وأضاف ميقاتي: “أيّ كلمة أقولها ستزيد من العراقيل ولن أقول أي شيء لتفادي “القال والقيل” والعراقيل الإضافية ولا حقيبة مرتبطة بطائفة أو مذهب دستورياً”.

كذلك، شدّد على أنّه “دستورياً، لا مهلة لرئيس الوزراء المكلف ولكن قلتُ ما قلتُه سابقاً من حسّي الوطني الذي يقضي انه “إذا في حدا غيري بيحب يحمل هيدا الحمل يتفضل” ولا ألتزم بمهلة ولكن “لا أستطيع أن أترك المهلة مفتوحة”، وأسعى أن تكون هناك حكومة وقبلتُ التكليف كي أؤلّف و”ما جبت سيرة الاعتذار” ولكن إذا أصبح الطريق مسدوداً أمامي لإيجاد فريق عمل متجانس للنهضة فسأخاطب اللبنانيين ولكن لم أرَ أي مشكلة حتى الآن”.

وأضاف: “هناك احتراف في الاحباط في لبنان “وبلا إحباط بقى” وهناك لقاء غداً مع الرئيس عون”، وقال: “الأوقات الصعبة بدّا رجال صعبين”.