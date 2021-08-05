لبنان | بالصور.. مصادرة كميات من قوارير الغاز مخزنة داخل محل في قريطم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 أغسطس 2021 05:11 مساءً - منذ ساعتين

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه:

“بناء على البلاغ الصادر عن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود المتعلق بالإفادة عن المستودعات في الطوابق السفلية والأرضية من المباني التي تشكل خطرا أو تحوي مواد ملتهبة أو قابلة للإشتعال، وعلى اثر ورود معلومات تفيد عن وجود كميات كبيرة من قوارير الغاز مخزنة في إحدى المحال المخصصة لبيع وتوزيع الغاز في منطقة قريطم، على الفور دهمت قوة من فوجي إطفاء وحرس مدينة بيروت المحل المذكور، حيث ضبطت في داخله كميات كبيرة من قوارير الغاز تخطى عددها الحد المسموح به، إضافة الى وجود 4 غالونات بنزين، وقد تبين أن الرخصة الممنوحة لصاحب المحل منتهية الصلاحية، إزاء ذلك، أمر المحافظ عبود بمصادرة قوارير الغاز التي بلغ عددها (93) قارورة سعة 10 كلغ و(15) قارورة كبيرة و(4) غالونات بنزين، وقد تم نقلهم إلى مكان آمن وإجراء المقتضى القانوني.”