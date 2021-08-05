لبنان | بالفيديو.. حريق هائل في المدينة الصناعية في كفررمان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ 13 دقيقة

حريق هائل في المدينة الصناعية في كفررمان

اندلع ظهر اليوم الخميس، حريق كبير في المدينة الصناعية في بلدة كفررمان القريبة من اوتوستراد النبطية – مرجعيون.

واشتعلت النيران في حقول الاعشاب اليابسة القريبة من المدينة الصناعية، وساهمت حرارة الطقس المرتفعة في امتدادها وتوسعها بحيث تسببت باحتراق شاحنتي نقل خارجي تعودان الى المواطن جمال نصار كانتا متوقفتين في المنطقة.

وعملت فرق من الدفاع المدني والهيئة الصحية و”كشافة الرسالة الاسلامية” والاهالي بصعوبة على محاصرة النيران بسبب كثافة الدخان الاسود المتصاعد، وتمكنت من السيطرة عليها.