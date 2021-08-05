اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | بالفيديو.. حريق هائل في المدينة الصناعية في كفررمان

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ 13 دقيقة

حريق هائل في المدينة الصناعية في كفررمان

اندلع ظهر اليوم الخميس، حريق كبير في المدينة الصناعية في بلدة كفررمان القريبة من اوتوستراد النبطية – مرجعيون.

واشتعلت النيران في حقول الاعشاب اليابسة القريبة من المدينة الصناعية، وساهمت حرارة الطقس المرتفعة في امتدادها وتوسعها بحيث تسببت باحتراق شاحنتي نقل خارجي تعودان الى المواطن جمال نصار كانتا متوقفتين في المنطقة.

وعملت فرق من الدفاع المدني والهيئة الصحية و”كشافة الرسالة الاسلامية” والاهالي بصعوبة على محاصرة النيران بسبب كثافة الدخان الاسود المتصاعد، وتمكنت من السيطرة عليها.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا