لبنان | فهمي التقى السفير البريطاني الجديد ووفد من اتحادات النقل البري

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ 59 دقيقة

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي، في مكتبه، سفير بريطانيا الجديد ايان كولار في زيارة تعارف، وكانت مناسبة تم خلالها استعراض العلاقات اللبنانية البريطانية من جوانبها كافة.

واجتمع فهمي مع وفد من اتحادات نقابات النقل البري برئاسة بسام طليس الذي قال بعد الاجتماع: “أكدنا لمعاليه ان الاسعار لنقل الركاب ستكون محددة للقوى الامنية والعسكرية، وهذا قليل امام التضحيات التي يقدمونها”.

وأضاف: “بحثنا في موضوع المعاينة الميكانيكية وانعكاسه على وضع اللبنانيين وعلى الواقع الاقتصادي، وتم الاتفاق على صدور مذكرة تسمح بدفع رسوم الميكانيك ونقل الملكية واجراء كل معاملات النافعة، وذلك وفقا للقانون المقترح من قبلنا، وهنا أبشر الجميع ان حل هذه المسألة هو خلال القادم من الايام”.

وتابع: “تناولنا ملف الشاحنات وموضوع الناتج والصهاريج وتفعيل عمل اللجنة المشتركة التي ستعالج كل ما له علاقة بهذا القطاع”. وأشار الى ان “الغاية من كل اضراباتنا هي تحصيل الحقوق. ونأمل ان تحمل الايام المقبلة الاجواء الايجابية على كل الصعد”.

بدوره، قال شفيق القسيس: “ان تعهدا سيحضر في مصلحة تسجيل السيارات للسماح بالمعاينة الميكانيكية ودفع الميكانيك”.

وعن دوام السير، قال: “ممنوع سير الشاحنات على الاوتوسترادات من الساعة 6,30 وحتى 9 صباحا. اما بعد الظهر فالوقت سيدرسه معالي الوزير للنظر في إمكانية الغاء ما هو معتمد”.

وعن نقل الناتج، قال: “انه يسمح بالحفر والنقل وفق حجم الرخصة المقررة، وعدم التوسعة وتحويلها الى مرملة او غيرها”.