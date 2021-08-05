لبنان | اليونيفيل تفتح تحقيقاً في الغارات الإسرائيلية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ “اليونيفيل” كانديس آرديل انه “في وقت مبكر من فجر هذا اليوم، سمع جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل انفجارات قوية بالقرب من صور ومرجعيون والمحمودية. ولاحقا أكد الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جوية على ثلاثة مواقع في جنوب لبنان”.

وتابعت آرديل بأن: “رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول، وعلى النحو الذي كان عليه طوال اليوم السابق، تواصل بشكل فوري مع الأطراف وحثهم على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذه الأوقات العصيبة لتجنب المزيد من تصعيد الوضع”.

مضيفة: “تواصل اليونيفيل التنسيق مع الأطراف والعمل مع القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز الأمن، وقد فتحنا تحقيقا”.