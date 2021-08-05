لبنان | تعميمان لوزير التربية إلى الجامعات والمدارس الخاصة.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

أصدر وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب التعميم رقم 11/م/2021 الموجه إلى كل الجامعات والكليات والمعاهد التقنية العالية الخاصة ،حول طلب وإستبدال الكفالات المصرفية وجاء فيه:

“بناء على القانون رقم 285 / 2014 تاريخ 30/04/2014 ( الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناءً على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناءً على المرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (المتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي المتخذة في جلسته رقم 5/2021 تاريخ 08/06/2021،

يُعتمد سعر الصرف الرسمي الذي تعتمده الدولة اللبنانية في طلب وإستبدال الكفالات المصرفية التي تودعها مؤسسات التعليم العالي الخاصة المديرية العامة للتعليم العالي للحصول على قرارات الترخيص بمباشرة التدريس في الكليات والإختصاصات الجامعية”.

كذلك اصدر الوزير المجذوب التعميم رقم 12/م/2021 الموجه إلى المسـؤولين عن المدارس الخـاصة الابتدائيـــة المجانيــة وجاء فيه: تدعو وزارة التربيـة والتعليـم العالــي، المسؤولين عن المدارس الخاصة المجانيـة الراغبـة بمتابعـة العمل وفق نظــام المدارس المجانيــة للعــــام الدراســـي 2021/ 2022 لإسـتلام نماذج البيـانـات الإحصائيـة العائـدة لمدارسهم من مصلحــة التعليــــم الخـاص الكائنــــة في مبنى وزارة التربيـة والتعليـــم العالــي – الأونيسـكو- الطابق الثالـث خلال الفترة الواقعة بين 15 آب وآخر أيلـول 2021 وتعـاد هذه البيانات الى المصلحة المذكورة مباشـرة وباليـد بعد ملئهــا بالمعلومـات الـلازمـة، في موعـد أقصـــاه العشرين من شهر كانـون الأول 2021.

وأضاف، “ترفض حكمـاً البيانات التي تقدم بعد الموعـد المحدد المذكور عمـلاً بأحكام المادة 26 من المرسوم رقـــم 2359 تــاريــخ 13/12/ 1971 معدلـة بالمرسوم رقــــــم 11037 تـــاريــخ 20/9/ 1997