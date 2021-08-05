لبنان | موجة الحر الشديد في لبنان إلى انحسار ابتداءً من هذا التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 5 - أغسطس - 2021 2:40 مساءً

أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية “Lari” أنه من المتوقع أن يشهد لبنان انحسار كلي لموجة الحر الحالية يوم الاحد الموافق في الخامس عشر من شهر آب الجاري.

وفي توقعات درجات الحرارة، يسيطر على لبنان طقس صيفي حار، خصوصًا على الجبال وفي البقاع، ويكون رطبًا على الساحل.

ويستمر استقرار درجات الحرارة فيما تكون الاجواء قليلة السحب عموما ومن المتوقع ان تنخفض الحرارة يوم الاحد.

وفي تفاصيل طقس الايام المقبلة:

الخميس :

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و ٣٤ درجة بقاعا بين ٢٢ و ٤٠ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٢١ و ٣٢ درجة

٢- الجو : قليل السحب

٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الى متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة

الجمعة : طقس حار خاصة على الجبال وفي البقاع وتتراوح درجات الحرارة ساحلا بين ٢٦ و ٣٤ درجة، من ٢٢ الى ٤٠ درجة بقاعا و من ٢٢ الى ٣٢ درجة على ١٠٠٠ متر والجو قليل السحب فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س

السبت : طقس حار خاصة على الجبال وفي البقاع وتتراوح درجات الحرارة ساحلا بين ٢٦ و ٣٤ درجة، من ٢٢ الى ٣٨ درجة بقاعا ٢٢ و ٣٢ درجة على ١٠٠٠ متر والجو قليل السحب فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س