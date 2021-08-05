لبنان | بريطانيا: لتحقيق عادل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

وجه السفير البريطاني ايان كولارد كلمة عبر الفيديو في ذكرى انفجار مرفأ بيروت وقال: “بعد مرور عام على انفجار المرفأ المروع الذي دمر بيروت، نشارك الشعب اللبناني الشعور بالدمار والخسارة والبحث عن العدالة. نجدد دعواتنا المستمرة للقادة اللبنانيين للوصول بنجاح إلى إتمام تحقيق عادل وشفاف في انفجار العام الماضي ومساءلة حقيقية. هذه هي الوسيلة الوحيدة التي يمكننا من خلالها الوصول الى خاتمة للضحايا وعائلاتهم وجميع الأشخاص الذين ما زالوا يعانون. لا ينبغي تأخير العدالة”.

أضاف: “في الفترة القصيرة التي أمضيتها في بيروت، سمعت قصصا عن الألم والعذاب، ولكن أيضا عن الأمل، حيث يستمر الناس في لملمة جراحهم وترميم منازلهم المحطمة وأعمالهم التجارية. واليوم، وأنا أقف على مقربة من مرفأ بيروت أريد أن أشيد ببطولة وتضحية الذين كانوا في الخطوط الأمامية في الرابع من آب 2020، من الدفاع المدني اللبناني والفلسطيني، والصليب الأحمر والجيش اللبناني، والأطباء والممرضين والمتطوعين والجنود المجهولين ورجال الإطفاء وكثر غيرهم”.

وختم: “خلال أكثر أوقات بيروت حاجة، كانت المملكة المتحدة من بين الشركاء الدوليين الأوائل الذين استجابوا للانفجار. وسنواصل الوقوف إلى جانب شعب لبنان”.