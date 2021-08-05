لبنان | بهاء الحريري: لا أنوي تولي رئاسة الحكومة اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ 29 دقيقة

آخر تحديث: 5 - أغسطس - 2021 1:43 صباحًا

قال رجل الأعمال اللبناني بهاء الدين الحريري، الأربعاء، إنه لا ينوي تولي رئاسة الحكومة اللبنانية مستقبلا، وليس لديه الاستعداد لذلك، وإنما يعمل مع حركة مدنية عابرة للطوائف في مختلف أنحاء لبنان.

وأوضح بهاء الدين الحريري وهو نجل رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، عبر برنامج “العاشرة”، أن قرار مشاركة حركة “سوا للبنان” التي يعمل من خلالها في الانتخابات النيابية المقبلة، هو قرار فريق عمل مكون من 20 شخصا وليس محصور بيد شخص واحد فقط.

وقال الحريري “نحن في حركة سوا للبنان منفتحون على المجتمع المدني ولدينا مكاتب في جميع انحاء لبنان”، مشيراً إلى أن الحركة عابرة للطوائف، وقال إن المشروع هو المهم وليس الشخص.

وفي الوقت الذي مر فيه عام كامل على انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت والذي أدى لمقتل أكثر من 200 شخص، رأى الحريري أن هناك منظومة في لبنان لا تؤمن بمبدأ المحاسبة، بدون استثناء أي أحد، وأشار إلى استهتار في التعاطي مع المحاسبة.

واتهم الحريري حزب الله وزعماء آخرين دون أن يسميهم بالمسؤولية عن سوء الأوضاع الحالية في لبنان.

ويغرق لبنان منذ صيف عام 2019 في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، فاقمتها تدابير التصدي لكورونا وانفجار المرفأ. وبات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار مواد أساسية بأكثر من 700%.