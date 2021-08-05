لبنان | هولندا: نؤيد مسار العقوبات بحق الذين يعيقون العمل الديمقراطي في لبنان ويتصفون بالفساد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

أشارت وزيرة خارجية ​هولندا​ ​سيغريد كاغ​ الى ان “التغيير الحقيقي في الوضع الراهن في ​لبنان​ هو بيد القادة السياسيين اللبنانيين، فلبنان يحتاج اكثر من اي وقت مضى الى ​حكومة​ طال انتظارها منذ اشهر، تكون قادرة على اتخاذ كافة الاصلاحات الضرورية و​محاربة الفساد​، وقادرة ايضا على وضع مصلحة لبنان العليا فوق المصلحة الشخصية لعدد من القادة، حكومة تتميز بالشفافية”.

ولفتت الى “تأييد بلادها لمسار العقوبات بحق الذين يعيقون العمل الديمقراطي ويتصفون بالفساد”، معتبرة في الوقت عينه ان “القسم الاكبر من اللبنانيين كما ​النازحين​ يعيشون تحت خط ​الفقر​، وكاشفة ان بلادها قدمت في ​السنة​ المنصرمة اكثر من 50 مليون يورو كمساعدة للشعب اللبناني وللنازحين واللاجئين”، معربة عن “استعداد بلادها لمواصلة دعم لبنان اضافة الى تقديم العون في اعادة بناء مرفأ بيروت، بالنظر الى الخبرة البحرية التي تتمتع بها هولندا، “لكن هذه المبادرات تتوقف على مدى استعداد القادة اللبنانيين للعمل من اجل اخراج بلادهم من هذه الازمة، وتحمل مسؤولياتهم في تشكيل حكومة شفافة، واجراء الاصلاحات اللازمة”، وذلك بحسب “لبنان الجديد”.